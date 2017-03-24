Обувь и древесина могут войти в перечень товаров, подлежащих маркировке

Правительство намерено включить в перечень товаров, подлежащих маркировке идентификационными знаками, обувь, древесину и авиакомпоненты.
Об этом заявил на расширенной коллегии Минпромторга премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Дмитрий Медведев: «Стартовал эксперимент по маркировке лекарств специальными кодами. С учетом полученных результатов можно будет думать о распространении этого опыта на некоторые другие товары — обувь, древесину, авиакомпоненты».
По словам Медведева, этот процесс идет непросто.
Дмитрий Медведев: «Но двигаться в этом направлении надо. Потребители российской продукции и у нас, и за рубежом должны быть уверены в высоком качестве наших товаров».
Как отметил глава правительства, в обеспечении решения задачи по повышению качества свою роль также должна сыграть система добровольной сертификации и те исследования, которые ведутся в рамках российской системы качества.
Дмитрий Медведев: «Конечно, многое предстоит сделать, чтобы наши товары могли успешно конкурировать за перспективные рынки. Это не фигура речи, а именно так. Министерству нужно плотно работать с „Внешэкономбанком“, Российским экспортным центром, активно участвовать в реализации приоритетного проекта „Международная кооперация и экспорт“».
Дмитрий Медведев: «Стартовал эксперимент по маркировке лекарств специальными кодами. С учетом полученных результатов можно будет думать о распространении этого опыта на некоторые другие товары — обувь, древесину, авиакомпоненты».
По словам Медведева, этот процесс идет непросто.
Дмитрий Медведев: «Но двигаться в этом направлении надо. Потребители российской продукции и у нас, и за рубежом должны быть уверены в высоком качестве наших товаров».
Как отметил глава правительства, в обеспечении решения задачи по повышению качества свою роль также должна сыграть система добровольной сертификации и те исследования, которые ведутся в рамках российской системы качества.
Дмитрий Медведев: «Конечно, многое предстоит сделать, чтобы наши товары могли успешно конкурировать за перспективные рынки. Это не фигура речи, а именно так. Министерству нужно плотно работать с „Внешэкономбанком“, Российским экспортным центром, активно участвовать в реализации приоритетного проекта „Международная кооперация и экспорт“».
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