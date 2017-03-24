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  • 24.03, 15:22
    В Подмосковье началось рассмотрение дела о смерти ветерана от ожога в больнице. больницы, ветераны, медицина, Московская область, смерть, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Подмосковье началось рассмотрение дела о смерти ветерана от ожога в больнице

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    В Подмосковье началось рассмотрение дела о смерти ветерана от ожога в больнице

    В Подмосковье началось рассмотрение дела о смерти ветерана от ожога в больнице

      Сегодня в Раменском городском суде рассматривают уголовное дело по факту смерти ветерана, который будучи пациентом ЦРБ получил сильные ожоги. В годы Великой Отечественной Павел Минаев служил снайпером, не раз становился героем телевизионных программ, в том числе на НТВ.

      В свои 90 фронтовик не жаловался на здоровье, но близкие все же решили положить ветерана на обследование в платное отделение больницы. Там пообещали особый уход и присмотр. В один из дней родственники всей семьей собрались навестить ветерана, как вдруг раздался звонок из больницы.

      Марина Горелова, внучка ветерана: «Нам позвонил лечащий врач и сказал: дедушка случайно пошел мыться, немножечко ошпарился. Ну, все хорошо, мы его отправили в травматологию, ничего страшного, приезжайте в следующий раз».

      Однако родные не находили себе места и на следующий день все же приехали в больницу. Только тогда им сообщили о смерти Павла Кузьмича. Диагноз — ожоговый шок.

      В свои 90 лет Павел Кузьмич передвигался самостоятельно и не любил, когда ему помогали. Но родственники фронтовика не верят, что он решил по своей воле принять ванну, уж слишком обширным оказался ожог.

      Сегодняшнего заседания родные ветерана ждали долгих три года. Именно столько следователи собирали доказательства вины двух медсестер районной больницы.

      Подробности — в видеоматериале.

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