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  • 24.03, 13:52

    В Индии 12-летний мальчик стал отцом после изнасилования сестры

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    В Индии 12-летний мальчик стал отцом после изнасилования сестры

    В Индии <nobr>12-летний</nobr> мальчик стал отцом после изнасилования сестры

    Житель Индии в возрасте 12 лет стал самым молодым отцом в стране, сообщает в пятницу издание Indian Express.

    Ребенок от молодого отца появился на свет в ноябре 2016 года в городе Коччи, штат Керала. Матерью стала 17-летняя местная жительница. По данным полиции, отцовство подтвердил анализ ДНК.

    Отец и мать ребенка являются двоюродными братом и сестрой, а также соседями. Как отмечает издание, девушка написала на малолетнего родственника заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Мальчика задержали, но вскоре отпустили под залог, поскольку он является несовершеннолетним.

    Детали о личностях молодых родителей не приводятся в соответствии с местным законодательством. Дело будет рассматривать Совет по ювенальной юстиции.

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