В Индии 12-летний мальчик стал отцом после изнасилования сестры

Житель Индии в возрасте 12 лет стал самым молодым отцом в стране, сообщает в пятницу издание Indian Express.
Ребенок от молодого отца появился на свет в ноябре 2016 года в городе Коччи, штат Керала. Матерью стала 17-летняя местная жительница. По данным полиции, отцовство подтвердил анализ ДНК.
Отец и мать ребенка являются двоюродными братом и сестрой, а также соседями. Как отмечает издание, девушка написала на малолетнего родственника заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Мальчика задержали, но вскоре отпустили под залог, поскольку он является несовершеннолетним.
Детали о личностях молодых родителей не приводятся в соответствии с местным законодательством. Дело будет рассматривать Совет по ювенальной юстиции.
Отец и мать ребенка являются двоюродными братом и сестрой, а также соседями. Как отмечает издание, девушка написала на малолетнего родственника заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Мальчика задержали, но вскоре отпустили под залог, поскольку он является несовершеннолетним.
Детали о личностях молодых родителей не приводятся в соответствии с местным законодательством. Дело будет рассматривать Совет по ювенальной юстиции.
Комментарии