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  • 24.03, 12:20

    В ДНР опровергли информацию о стрельбе у здания Минобороны

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    В ДНР опровергли информацию о стрельбе у здания Минобороны

    В ДНР опровергли информацию о стрельбе у здания Минобороны

    В ДНР опровергли информацию о стрельбе у здания Минобороны
  • Фото: vk.com

    • В Донецке опровергают сообщения об обстреле штаба корпуса Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Ранее источник РИА Новости в парламенте ДНР сообщил, что неизвестные выстрелили по четвертому этажу здания из гранатомета.

    Между тем заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил «Интерфаксу», что обстрела не было.

    Эдуард Басурин: «Идут учения, и некоторые жители, перепугавшись, похоже, приняли их за истинный обстрел. На самом деле все хорошо. Все живы, здоровы».

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