В ДНР опровергли информацию о стрельбе у здания Минобороны

В Донецке опровергают сообщения об обстреле штаба корпуса Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее источник РИА Новости в парламенте ДНР сообщил, что неизвестные выстрелили по четвертому этажу здания из гранатомета.
Между тем заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил «Интерфаксу», что обстрела не было.
Эдуард Басурин: «Идут учения, и некоторые жители, перепугавшись, похоже, приняли их за истинный обстрел. На самом деле все хорошо. Все живы, здоровы».
Между тем заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил «Интерфаксу», что обстрела не было.
Эдуард Басурин: «Идут учения, и некоторые жители, перепугавшись, похоже, приняли их за истинный обстрел. На самом деле все хорошо. Все живы, здоровы».
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