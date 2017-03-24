В сирийском Алеппо открывают новые школы

Российские военные за минувшие сутки провели пять гуманитарных акций в сирийском Алеппо. Мирным жителям передали более четырех с половиной тонн помощи, в том числе сирийские школьники получили канцелярские принадлежности. Сейчас это особенно актуально. В городе открываются новые школы, причем порой в зданиях, изначально построенных для других целей.

У одной из школ в Алеппо удивительная история. До 2011 года это была фабрика по производству оливкового масла. Затем, когда это здание захватили боевики «Исламского государства», они превратили его в свою штаб-квартиру. После освобождения у владельца был выбор — снова открыть здесь фабрику или превратить здание в школу для полутора тысяч детей.



Стремлению к знаниям сирийских детей можно позавидовать. Педагоги говорят, что после уроков из школы их приходится выгонять едва ли не силой. Два с половиной года эти дети не ходили в обычную школу или же учились экстремистских исламистских медресе.



Владелец завода по производству оливкового масла признается, что чуть не расплакался, когда увидел, что боевики растащили большую часть оборудования. А потом обратил внимание на десятки детей, которые без дела бродили по цехам. Идея о школе пришла ему в голову именно в этот момент. Он на собственные деньги провел ремонт, закупил парты, учебники, тетради.



С учителями помогли власти Алеппо, прислав 11 молодых педагогов. Работать в классах им приходится по 8–10 часов. Но они не жалуются.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.