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  • 24.03, 06:16

    На Камчатке расследуют убийство бомжа группой подростков

    1 комментарий

    На Камчатке расследуют убийство бомжа группой подростков

    На Камчатке расследуют убийство бомжа группой подростков

    Избитый в Петропавловске-Камчатском группой подростков мужчина скончался от полученных травм. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

    Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Камчатскому краю, в Петропавловске-Камчатском мужчину избила группа из 5–10 подростков в возрасте 14–18 лет. В результате избиения 46-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался. Возбуждено уголовное дело.

    Сообщение пресс-службы СК РФ по Камчатскому краю: «Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“».

    Полицию вызвали очевидцы, сообщившие, что группа подростков избивает мужчину на бульваре Рыбацкой Славы. Прибывшие к месту происшествия медики и полицейские констатировали смерть потерпевшего.

    Сообщение пресс-службы СК РФ по Камчатскому краю: «По предварительным данным причиной конфликта явилась ссора, произошедшая накануне между мужчиной и одним из подростков».

    В настоящее время следователи устанавливают всех участников драки, назначены судебные экспертизы.

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