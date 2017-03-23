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  • 23.03, 22:41

    В Госдуме предложили повысить максимальный призывной возраст

    6 комментариев

    В Госдуме предложили повысить максимальный призывной возраст

    В Госдуме предложили повысить максимальный призывной возраст

    В комитете Госдумы по обороне обсуждают возможность увеличения максимального призывного возраста до 30 лет.

    Как сообщил глава комитета Владимир Шаманов, некоторые депутаты заявили, что планка в 27 лет слишком мала.

    По словам Шаманова, инициатива о повышении призывного возраста была выдвинута из-за того, что некоторые молодые люди продолжают уклоняться от службы в армии, передает «Интерфакс».

    Владимир Шаманов, депутат Госдумы: «Ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать. Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться».

    Между тем заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич отметил, что сейчас не видит оснований для повышения верхней планки призывного возраста, сообщает «Эхо Москвы».

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