«Большая подкова»: на Манхэттене построят самый длинный небоскреб в мире

В Нью-Йорке может появиться здание длиной в один километр и 200 метров. Высотка спроектирована в форме вытянутой и перевернутой буквы U.

Выглядит это так, будто здание согнули пополам. Говоря проще, архитекторы планируют построить два небоскреба и соединить их аркой. Самое интересное, как здесь будет ходить лифт — не только вверх, но и вбок, а возможно даже и петлять.



В Нью-Йорке действуют жесткие ограничения на высоту и размер зданий, поэтому строителям и пришлось изобретать разные хитрости и манипулировать с формами небоскребов. Проект необычного изогнутого небоскреба получил название The Big Bend. Возможные сроки реализации и стоимость проекта пока неизвестны.