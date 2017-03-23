В центре Петербурга водитель внедорожника разнес битой авто с ребенком

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства дорожного конфликта, во время которого водитель битой разгромил автомобиль на глазах у трехлетнего малыша.

Инцидент произошел на 8-й Советской улице. Происходящее зафиксировала камера видеорегистратора. На записи видно, как водитель вышел из внедорожника, оторвал зеркало у остановившейся иномарки и эффектно выбросил его на середину перекрестка.



Затем он вернулся в свою машину, однако вскоре с новой силой начал крушить автомобиль оппонента. Нанес несколько ударов ногами, достал из багажника биту и разбил лобовое стекло. Всё это время в салоне поврежденной иномарки находился ребенок.



Похожий конфликт в Петербурге произошел в июне 2014 года. Тогда инцидент на перекрестке улиц Будапештской и Белы Куна завершился применением топора. После того, как в джип едва не въехала иномарка, из салона внедорожника выскочил пассажир и принялся рубить машину, в салоне которой сидели две маленькие девочки.