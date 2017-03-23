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  • 23.03, 21:10
    В центре Петербурга водитель внедорожника разнес битой авто с ребенком. Санкт-Петербург, автомобили, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В центре Петербурга водитель внедорожника разнес битой авто с ребенком

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    В центре Петербурга водитель внедорожника разнес битой авто с ребенком

    В центре Петербурга водитель внедорожника разнес битой авто с ребенком

    В центре Петербурга водитель внедорожника разнес битой авто с ребенком

      Полиция Петербурга выясняет обстоятельства дорожного конфликта, во время которого водитель битой разгромил автомобиль на глазах у трехлетнего малыша.

      Инцидент произошел на 8-й Советской улице. Происходящее зафиксировала камера видеорегистратора. На записи видно, как водитель вышел из внедорожника, оторвал зеркало у остановившейся иномарки и эффектно выбросил его на середину перекрестка.

      Затем он вернулся в свою машину, однако вскоре с новой силой начал крушить автомобиль оппонента. Нанес несколько ударов ногами, достал из багажника биту и разбил лобовое стекло. Всё это время в салоне поврежденной иномарки находился ребенок.

      Похожий конфликт в Петербурге произошел в июне 2014 года. Тогда инцидент на перекрестке улиц Будапештской и Белы Куна завершился применением топора. После того, как в джип едва не въехала иномарка, из салона внедорожника выскочил пассажир и принялся рубить машину, в салоне которой сидели две маленькие девочки.

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