«Государству есть чем управлять»: Мединский о передаче Исаакия РПЦ

РПЦ и власти Петербурга должны тщательно проработать все договоренности о функционировании Исаакиевского собора, и если представители церкви нарушат соглашение, решение о передаче собора может быть пересмотрено.

Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» заявил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, важно понять, как церковь обеспечит сохранность собора и культурных ценностей, как будет организовывать экскурсии, как проследит за проводящимся сейчас ремонтом здания.



Владимир Мединский: «Это все должно быть четко сформулировано цивилизованным договором. И если церковь этот договор будет нарушать, то государство должно сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас. Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, то и слава Богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов».



Напомним, в минувшем январе власти Петербурга объявили, что на 49 лет передают Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви с сохранением музейно-просветительских функций.