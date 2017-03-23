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  • 23.03, 21:10
    «Государству есть чем управлять»: Мединский о передаче Исаакия РПЦ. Мединский, РПЦ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Государству есть чем управлять»: Мединский о передаче Исаакия РПЦ

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    «Государству есть чем управлять»: Мединский о передаче Исаакия РПЦ

    «Государству есть чем управлять»: Мединский о передаче Исаакия РПЦ

      РПЦ и власти Петербурга должны тщательно проработать все договоренности о функционировании Исаакиевского собора, и если представители церкви нарушат соглашение, решение о передаче собора может быть пересмотрено.

      Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» заявил министр культуры Владимир Мединский. По его словам, важно понять, как церковь обеспечит сохранность собора и культурных ценностей, как будет организовывать экскурсии, как проследит за проводящимся сейчас ремонтом здания.

      Владимир Мединский: «Это все должно быть четко сформулировано цивилизованным договором. И если церковь этот договор будет нарушать, то государство должно сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас. Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, то и слава Богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов».

      Напомним, в минувшем январе власти Петербурга объявили, что на 49 лет передают Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви с сохранением музейно-просветительских функций.

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