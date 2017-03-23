Девушка разбилась насмерть во время видеотрансляции в соцсети

Снимая себя на видео,
22-летняя девушка за рулем автомобиля Daewoo Matiz превысила скорость, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.
ДТП произошло на трассе под Казанью. Девушка за рулем автомобиля вела видеотрансляцию в одной из соцсетей. Телефон был закреплен на панели автомобиля. Камера сняла, как автоледи здоровается с интернет-пользователями, спрашивает, как дела, что-то напевает. Потом раздается удар, крик, и запись обрывается.
Девушка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в автобус, ехавший по встречной полосе.
По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан, травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров автобуса, в том числе 7-летний ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Зеленодольскую центральную районную больницу, передает «Татар-информ».
Девушка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в автобус, ехавший по встречной полосе.
По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан, травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров автобуса, в том числе 7-летний ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Зеленодольскую центральную районную больницу, передает «Татар-информ».
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