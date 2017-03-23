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  • 23.03, 19:40
    Девушка разбилась насмерть во время видеотрансляции в соцсети. ДТП, Казань, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Девушка разбилась насмерть во время видеотрансляции в соцсети

    24 комментария
    Девушка разбилась насмерть во время видеотрансляции в соцсети

    Девушка разбилась насмерть во время видеотрансляции в соцсети

    Девушка разбилась насмерть во время видеотрансляции в соцсети
    • Фото: vkazani /vk.com

      • Снимая себя на видео, 22-летняя девушка за рулем автомобиля Daewoo Matiz превысила скорость, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус.

      ДТП произошло на трассе под Казанью. Девушка за рулем автомобиля вела видеотрансляцию в одной из соцсетей. Телефон был закреплен на панели автомобиля. Камера сняла, как автоледи здоровается с интернет-пользователями, спрашивает, как дела, что-то напевает. Потом раздается удар, крик, и запись обрывается.

      Девушка не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в автобус, ехавший по встречной полосе.

      По данным Министерства здравоохранения Республики Татарстан, травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров автобуса, в том числе 7-летний ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Зеленодольскую центральную районную больницу, передает «Татар-информ».

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