В Петербурге огонь уничтожил люксовые иномарки

В Московском и Красносельском районах города произошла серия автомобильных пожаров.

Минувшей ночью огонь уничтожил несколько дорогих иномарок. Возле парка Победы горели Porsche Cayenne, Cadillac и Volkswagen. По информации МЧС, сообщение о возгорании на Московском проспекте поступило в 00:30. На место выехали девять спасателей.



Через час пожар был потушен, однако за это время Porsche сгорел полностью, повреждены и соседние машины. В Volkswagen выгорел салон и моторный отсек, у Cadillac обожжена левая сторона кузова.



А на улице Здоровцева ночью загорелся МАЗ. На тушение также потребовалось около часа. Машину спасти удалось, огонь повредил только салон.



Отметим, что в Красносельском районе автомобили горят вторую ночь подряд. Накануне на улице Адмирала Черокова вспыхнула иномарка. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок.