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  • 23.03, 18:08
    В Петербурге огонь уничтожил люксовые иномарки. Санкт-Петербург, автомобили, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге огонь уничтожил люксовые иномарки

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    В Петербурге огонь уничтожил люксовые иномарки

    В Петербурге огонь уничтожил люксовые иномарки

    В Петербурге огонь уничтожил люксовые иномарки

      В Московском и Красносельском районах города произошла серия автомобильных пожаров.

      Минувшей ночью огонь уничтожил несколько дорогих иномарок. Возле парка Победы горели Porsche Cayenne, Cadillac и Volkswagen. По информации МЧС, сообщение о возгорании на Московском проспекте поступило в 00:30. На место выехали девять спасателей.

      Через час пожар был потушен, однако за это время Porsche сгорел полностью, повреждены и соседние машины. В Volkswagen выгорел салон и моторный отсек, у Cadillac обожжена левая сторона кузова.

      А на улице Здоровцева ночью загорелся МАЗ. На тушение также потребовалось около часа. Машину спасти удалось, огонь повредил только салон.

      Отметим, что в Красносельском районе автомобили горят вторую ночь подряд. Накануне на улице Адмирала Черокова вспыхнула иномарка. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок.

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