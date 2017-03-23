В Петербурге огонь уничтожил люксовые иномарки

В Московском и Красносельском районах города произошла серия автомобильных пожаров.
Минувшей ночью огонь уничтожил несколько дорогих иномарок. Возле парка Победы горели Porsche Cayenne, Cadillac и Volkswagen. По информации МЧС, сообщение о возгорании на Московском проспекте поступило в 00:30. На место выехали девять спасателей.
Через час пожар был потушен, однако за это время Porsche сгорел полностью, повреждены и соседние машины. В Volkswagen выгорел салон и моторный отсек, у Cadillac обожжена левая сторона кузова.
А на улице Здоровцева ночью загорелся МАЗ. На тушение также потребовалось около часа. Машину спасти удалось, огонь повредил только салон.
Отметим, что в Красносельском районе автомобили горят вторую ночь подряд. Накануне на улице Адмирала Черокова вспыхнула иномарка. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок.
Через час пожар был потушен, однако за это время Porsche сгорел полностью, повреждены и соседние машины. В Volkswagen выгорел салон и моторный отсек, у Cadillac обожжена левая сторона кузова.
А на улице Здоровцева ночью загорелся МАЗ. На тушение также потребовалось около часа. Машину спасти удалось, огонь повредил только салон.
Отметим, что в Красносельском районе автомобили горят вторую ночь подряд. Накануне на улице Адмирала Черокова вспыхнула иномарка. По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок.
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