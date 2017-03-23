Система «ЭРА-ГЛОНАСС» для подержанных авто будет стоить до 30 тысяч рублей

Установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС » на подержанные автомобили обойдется в 10–30 тысяч рублей. Такую сумму сегодня назвал руководитель АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

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В первую очередь это актуально для Приморья, где самый большой рынок б/у автомобилей. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» нужна для экстренного вызова оперативных служб. С 1 января ее в обязательном порядке устанавливают на все машины, которые выпускают или ввозят в страну.



Однако детали процедуры власти проработать не успели. В результате на таможенных складах Приморья скопились почти полторы тысячи подержанных железных коней. Сейчас ситуацию исправили, в начале апреля в регион завезут первую партию приборов и начнут их массовую установку.