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  • 23.03, 18:08
    Система «ЭРА-ГЛОНАСС» для подержанных авто будет стоить до 30 тысяч рублей. ГЛОНАСС, Приморье, автомобили, компании. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Система «ЭРА-ГЛОНАСС» для подержанных авто будет стоить до 30 тысяч рублей

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    Система «ЭРА-ГЛОНАСС» для подержанных авто будет стоить до 30 тысяч рублей

    Система <nobr>«ЭРА-ГЛОНАСС</nobr>» для подержанных авто будет стоить до 30 тысяч рублей

      Установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили обойдется в 10–30 тысяч рублей. Такую сумму сегодня назвал руководитель АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

      В первую очередь это актуально для Приморья, где самый большой рынок б/у автомобилей. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» нужна для экстренного вызова оперативных служб. С 1 января ее в обязательном порядке устанавливают на все машины, которые выпускают или ввозят в страну.

      Однако детали процедуры власти проработать не успели. В результате на таможенных складах Приморья скопились почти полторы тысячи подержанных железных коней. Сейчас ситуацию исправили, в начале апреля в регион завезут первую партию приборов и начнут их массовую установку.

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