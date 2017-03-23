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  • 23.03, 18:08
    Думский комитет решил составить черный список проворовавшихся чиновников. Интернет, коррупция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Думский комитет решил составить черный список проворовавшихся чиновников

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    Думский комитет решил составить черный список проворовавшихся чиновников

    Думский комитет решил составить черный список проворовавшихся чиновников

      В России появится реестр коррумпированных чиновников, уволенных с государственной службы, чтобы они ни при каких условиях не смогли на нее вернуться.

      Принять во втором чтении законопроект о черном списке коррумпированных чиновников порекомендовал комитет Госдумы по безопасности. Авторы идеи считают, что такой реестр нужен, потому что сейчас информация о причинах увольнения не всегда фиксируется в трудовой книжке, поэтому проворовавшийся госслужащий может скрыть свое прошлое и снова устроиться на хлебную должность.

      В реестре будут собраны имена всех чиновников, которые были уволены в связи с утратой доверия. Вопрос в том, появится ли такой список в публичном пространстве. Некоторые депутаты предлагали давать доступ только кадровым службам. В итоге, по словам главы думского комитета Василия Пискарёва, решили, что страна должна знать своих антигероев. Список разместят в государственной информационной системе.

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