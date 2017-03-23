Конкурсантам шоу «Ты супер!» предложили стать ведущими на радио

Участники проекта НТВ «Ты супер!» теперь осваивают не только телеэфир. Юным артистам сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Конкурсантов пригласили на радио, причем и в качестве гостей, и в качестве ведущих.
География проекта «Ты супер!» не может не впечатлить. Влад Лоскутов — из Усть-Каменогроска, (Казахстан), а Анастасия Кравченя — из небольшого населенного пункта Калинковичи, что на юго-востоке Белоруссии.
Их города разделяют тысячи километров и таможенных постов, а ребята рядом, плечом к плечу. Они пришли на экскурсию в информационное агентство Sputnik, которое и помогло телеканалу НТВ найти этих талантливых юных артистов. Если с телевизионной кухней они хотя бы немного разобрались, то с радиоэфирами им сталкиваться еще не приходилось.
Алексей Красильников, ведущий радио Sputnik: «У меня в гостях в студии в прямом эфире радио Sputnik участники конкурса „Ты супер!“»
Ребята быстро освоились и рассказали о любимой музыке.
Владислав Лоскутов, участник проекта «Ты супер!»: «Я начал слушать Рэя Чарльза, Майкла Джексона. Считаю, если я занимаюсь и слушаю такую музыку, это даст мне больше шансов на победу».
Добро пожаловать в сердце информационного агентства: десятки бегущих строк, постоянно обновляющиеся биржевые котировки и новостные ленты.
Андрей Благодыренко, руководитель проекта Sputnik в странах СНГ и Балтии: «Определенная часть новостей, которые используют телеканалы, берется из таких агентств».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, ребятам поступило предложение, от которого очень сложно отказаться.
Андрей Благодыренко: «Мы сейчас думаем о том, чтобы предложить вам, не только вам двоим, но и вообще всем ребятам, которые в проекте участвуют, вести какие-то музыкальные детские программы на нашем радио».
Еще вчера юные вокалисты могли только мечтать о признании, а уже сегодня принимают предложение о работе.
Анастасия Кравченя, участница проекта «Ты супер!»: «Если честно, в плане работы это вообще шикарное предложение, так как в нашем мире найти работу очень трудно, а нас приглашают на все готовое».
Юные исполнители еще долго будут представлять себя в студии у микрофона, только уже в качестве ведущих. Конечно, кому, как не им, строить радиомосты между своими городами и странами.
Ты супер!» и YouTube. Приложения для Android и iOS позволят зрителям оперативно узнавать новости шоу и голосовать за понравившихся участников. Маленьким поклонникам проекта предлагается проявить свои таланты и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
Их города разделяют тысячи километров и таможенных постов, а ребята рядом, плечом к плечу. Они пришли на экскурсию в информационное агентство Sputnik, которое и помогло телеканалу НТВ найти этих талантливых юных артистов. Если с телевизионной кухней они хотя бы немного разобрались, то с радиоэфирами им сталкиваться еще не приходилось.
Алексей Красильников, ведущий радио Sputnik: «У меня в гостях в студии в прямом эфире радио Sputnik участники конкурса „Ты супер!“»
Ребята быстро освоились и рассказали о любимой музыке.
Владислав Лоскутов, участник проекта «Ты супер!»: «Я начал слушать Рэя Чарльза, Майкла Джексона. Считаю, если я занимаюсь и слушаю такую музыку, это даст мне больше шансов на победу».
Добро пожаловать в сердце информационного агентства: десятки бегущих строк, постоянно обновляющиеся биржевые котировки и новостные ленты.
Андрей Благодыренко, руководитель проекта Sputnik в странах СНГ и Балтии: «Определенная часть новостей, которые используют телеканалы, берется из таких агентств».
Как передает корреспондент Анастасия Пак, ребятам поступило предложение, от которого очень сложно отказаться.
Андрей Благодыренко: «Мы сейчас думаем о том, чтобы предложить вам, не только вам двоим, но и вообще всем ребятам, которые в проекте участвуют, вести какие-то музыкальные детские программы на нашем радио».
Еще вчера юные вокалисты могли только мечтать о признании, а уже сегодня принимают предложение о работе.
Анастасия Кравченя, участница проекта «Ты супер!»: «Если честно, в плане работы это вообще шикарное предложение, так как в нашем мире найти работу очень трудно, а нас приглашают на все готовое».
Юные исполнители еще долго будут представлять себя в студии у микрофона, только уже в качестве ведущих. Конечно, кому, как не им, строить радиомосты между своими городами и странами.
Ты супер!» и YouTube. Приложения для Android и iOS позволят зрителям оперативно узнавать новости шоу и голосовать за понравившихся участников. Маленьким поклонникам проекта предлагается проявить свои таланты и принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
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