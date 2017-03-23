Семья умершего в Китае офицера МВД не может отправить на родину его тело

В сложную ситуацию попали родные бывшего офицера МВД в Китае. Во время семейного отпуска у нашего соотечественника случился сердечный приступ. И теперь дочь и супруга не могут отправить тело на родину.

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МВД

Дело в том, что страховая компания соглашается выплатить лишь малую часть суммы, которая необходима для транспортировки, а денег у семьи просто нет.



Они мечтали об этом отпуске. Берег моря, экзотические пейзажи Понебесной. Да и дочь навестить хотели. Екатерина Реснянская живет в Китае несколько лет, и эта долгожданная встреча с родителями попала в семейный видеоархив. На записи мать и отец девушки, бывший майор МВД в отставке Андрей Реснянский, прогуливаются по берегу. Внезапно мужчине становится плохо. После этого, говорит Екатерина Реснянская, начались странные вещи.



Девушка уверена, что отца погубили медики, которые не смогли правильно поставить диагноз и оказать помощь. У Андрея Реснянского, как оказалось, случился сердечный приступ. Но китайский фельдшер, приехавшая по вызову, не сразу поняла, что нужно делать.



Мужчину доставили в больницу, где попытались реанимировать. При этом ему сделали всего лишь непрямой массаж сердца. Как говорит Екатерина Реснянская, в это время пульс ее отца был уже на критически низком уровне. Спасти его не удалось.



Но, на этом странности не заканчиваются. Оказалось, что доставить умершего из Китая в Россию — задача непростая. Все дело в том, что страховка покрывает лишь часть затрат на транспортировку. Ее туристы оформляли перед поездкой. Остальную сумму — более 500 тысяч рублей — придется платить родственникам. Кстати, они уже обратились за помощью в консульство России в Китае. Дипломаты обещали помочь.



Тем временем в страховой компании эту ситуацию предпочитают не комментировать. Заявили, что якобы работают над решением проблемы. Есть, конечно, еще один вариант, который предложили Екатерине Реснянской китайские врачи: кремировать отца и доставить его прах на самолете. Говорят, что так будет дешевле. Однако дочь эту идею решительно отвергла. Теперь девушка готовится обратиться в суд, чтобы призвать к ответу и российских страховщиков и китайских медиков, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.



