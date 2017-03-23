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  • 23.03, 15:06
    Москвичи стали чаще ездить на такси. Москва, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Москвичи стали чаще ездить на такси

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    Москвичи стали чаще ездить на такси

    Москвичи стали чаще ездить на такси

      В российской столице растет популярность такси.

      Услугами таксистов жители мегаполиса стали стали гораздо чаще. Как пишет РБК, в прошлом году число перевезенных в сутки клиентов выросло более чем вдвое по сравнению с 2015 годом.

      Активный спрос на такси эксперты объясняют тем, что их стало гораздо проще вызывать. В подавляющем большинстве (85%) машины заказывали по мобильным приложениям. На этом фоне традиционные таксопарки несут потери.

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