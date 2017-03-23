Москвичи стали чаще ездить на такси

В российской столице растет популярность такси.
Услугами таксистов жители мегаполиса стали стали гораздо чаще. Как пишет РБК, в прошлом году число перевезенных в сутки клиентов выросло более чем вдвое по сравнению с 2015 годом.
Активный спрос на такси эксперты объясняют тем, что их стало гораздо проще вызывать. В подавляющем большинстве (85%) машины заказывали по мобильным приложениям. На этом фоне традиционные таксопарки несут потери.
Активный спрос на такси эксперты объясняют тем, что их стало гораздо проще вызывать. В подавляющем большинстве (85%) машины заказывали по мобильным приложениям. На этом фоне традиционные таксопарки несут потери.
Комментарии