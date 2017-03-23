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  • 23.03, 12:04

    Россияне назвали наиболее приемлемую для страны форму правления

    3 комментария

    Россияне назвали наиболее приемлемую для страны форму правления

    Россияне назвали наиболее приемлемую для страны форму правления

    Большинство россиян считают республику наиболее подходящей формой правления для нашей страны.

    Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Как пишет газета «Известия», за республиканскую форму правления высказались 88% опрошенных россиян. При этом 68% респондентов выступили против монархии, в то время как 2006 году таких было 66%, а в 2015-м — 67%.

    Издание также отмечает, что 22% опрошенных отметили, что «в принципе не против монархии», однако пока не видят подходящей кандидатуры на роль единовластного правителя. Между тем как 6% жителей страны заявили, что знают человека, который мог бы стать новым российским монархом.

    Опрос проводился 16–18 марта 2017 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Участие в исследовании приняли 1,8 тысячи россиян.

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