В Приамурье в ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей и взрослый

Четыре человека, в том числе трое детей, получили травмы при столкновении Toyota Ractis и Toyota Corolla Axio на трассе в Амурской области.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоиспекцию региона, машины столкнулись вечером в среду на 28-м километре автодороги «подъезд к г. Благовещенск» в Белогорском районе.
Водитель Toyota Ractis не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Corolla Axio и на скорости врезался в него. В результате аварии пассажиры 1982, 2006, 2008, 2016 г.р., находившиеся в Toyota Ractis, получили травмы.
Водитель Toyota Ractis не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Corolla Axio и на скорости врезался в него. В результате аварии пассажиры 1982, 2006, 2008, 2016 г.р., находившиеся в Toyota Ractis, получили травмы.
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