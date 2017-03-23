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  • 23.03, 10:33

    В Приамурье в ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей и взрослый

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    В Приамурье в ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей и взрослый

    В Приамурье в ДТП с двумя иномарками пострадали трое детей и взрослый

    Четыре человека, в том числе трое детей, получили травмы при столкновении Toyota Ractis и Toyota Corolla Axio на трассе в Амурской области.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоиспекцию региона, машины столкнулись вечером в среду на 28-м километре автодороги «подъезд к г. Благовещенск» в Белогорском районе.

    Водитель Toyota Ractis не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Corolla Axio и на скорости врезался в него. В результате аварии пассажиры 1982, 2006, 2008, 2016 г.р., находившиеся в Toyota Ractis, получили травмы.

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