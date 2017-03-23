На северо-западе Москвы фура утопила легковушку в пруду, водитель погиб

На
северо-западе Москвы фура столкнулась с легковым автомобилем. От удара искореженная легковая машина вылетела с дороги и упала в пруд.
Сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД: «23 марта, около 1:30 в районе 25 км Ленинградского шоссе произошло ДТП — наезд фуры на стоящий автомобиль Volkswagen, после чего легковой автомобиль продолжил движение и съехал в расположенный рядом водоем».
Водитель автомобиля Volkswagen погиб. На месте аварии работают следователи, устанавливающие все обстоятельства и причины автокатастрофы, пишет ТАСС.
Водитель автомобиля Volkswagen погиб. На месте аварии работают следователи, устанавливающие все обстоятельства и причины автокатастрофы, пишет ТАСС.
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