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  • 23.03, 02:58
    Боевых роботов российской армии показали журналистам НТВ. выставки и музеи, роботы, спецрепортаж Итогов дня, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Боевых роботов российской армии показали журналистам НТВ

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    Боевых роботов российской армии показали журналистам НТВ

    Боевых роботов российской армии показали журналистам НТВ

    Боевых роботов российской армии показали журналистам НТВ

      Международная организация труда предсказывает миру скорый переход на четырехдневную рабочую неделю, так активно людей заменяют роботы. Готовы ли люди к такой тотальной замене?

      Почему повальную роботизацию одни считают вершиной технического прогресса, а другие шагом на пути к гибели цивилизации, выяснял корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.

      Последние приготовления перед выставкой. Бронированный робот занимает свое место среди перспективных образцов. Управляется с пульта. Маленький робот-разведчик и огромный беспилотный комплекс с пушками и ракетами, доказывают то, что эра боевых роботов уже наступила.

      Это, конечно, немного пугает: все эти автономные дроны, глайдеры и коптеры, с вооружением и без, призванные заменить человека на поле боя. Не обратят ли они оружие против своих создателей? Военные уверяют, что такое никогда не случится.

      Сергей Попов, начальник главного центра робототехники Минобороны РФ: «Окончательное решение стрелять или не стрелять будет принимать человек».

      Но футурологи пугают, что расслабляться не стоит: угрозы в техно-будущем будут исходить не от боевых роботов.

      Сергей Малков, футуролог, профессор факультета глобальных процессов МГУ: «Будет тотальная замена профессий. Промышленность, сельское хозяйство, строительство».

      Роботы займут даже руководящие посты. Что из этого выйдет, решили выяснить в небольшой IT-компании, передав на месяц управление сотрудниками программе. Производительность повысилась, но людей машина не жалела. А одного работника компьютер вообще уволил. Хорошо, что это был лишь эксперимент.

      В группе риска оказались водители. Этой зимой сотрудникам НАМИ пришлось привыкать к такому зрелищу: автобус тихо ездит сам по себе по институтским дорожкам. В США первая фура в беспилотном режиме уже доставила груз за 200 километров. В кабине пока еще находился страхующий робота человек.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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