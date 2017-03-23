Боевых роботов российской армии показали журналистам НТВ

Международная организация труда предсказывает миру скорый переход на четырехдневную рабочую неделю, так активно людей заменяют роботы. Готовы ли люди к такой тотальной замене?
Почему повальную роботизацию одни считают вершиной технического прогресса, а другие шагом на пути к гибели цивилизации, выяснял корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Последние приготовления перед выставкой. Бронированный робот занимает свое место среди перспективных образцов. Управляется с пульта. Маленький робот-разведчик и огромный беспилотный комплекс с пушками и ракетами, доказывают то, что эра боевых роботов уже наступила.
Это, конечно, немного пугает: все эти автономные дроны, глайдеры и коптеры, с вооружением и без, призванные заменить человека на поле боя. Не обратят ли они оружие против своих создателей? Военные уверяют, что такое никогда не случится.
Сергей Попов, начальник главного центра робототехники Минобороны РФ: «Окончательное решение стрелять или не стрелять будет принимать человек».
Но футурологи пугают, что расслабляться не стоит: угрозы в техно-будущем будут исходить не от боевых роботов.
Сергей Малков, футуролог, профессор факультета глобальных процессов МГУ: «Будет тотальная замена профессий. Промышленность, сельское хозяйство, строительство».
Роботы займут даже руководящие посты. Что из этого выйдет, решили выяснить в небольшой IT-компании, передав на месяц управление сотрудниками программе. Производительность повысилась, но людей машина не жалела. А одного работника компьютер вообще уволил. Хорошо, что это был лишь эксперимент.
В группе риска оказались водители. Этой зимой сотрудникам НАМИ пришлось привыкать к такому зрелищу: автобус тихо ездит сам по себе по институтским дорожкам. В США первая фура в беспилотном режиме уже доставила груз за 200 километров. В кабине пока еще находился страхующий робота человек.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Последние приготовления перед выставкой. Бронированный робот занимает свое место среди перспективных образцов. Управляется с пульта. Маленький робот-разведчик и огромный беспилотный комплекс с пушками и ракетами, доказывают то, что эра боевых роботов уже наступила.
Это, конечно, немного пугает: все эти автономные дроны, глайдеры и коптеры, с вооружением и без, призванные заменить человека на поле боя. Не обратят ли они оружие против своих создателей? Военные уверяют, что такое никогда не случится.
Сергей Попов, начальник главного центра робототехники Минобороны РФ: «Окончательное решение стрелять или не стрелять будет принимать человек».
Но футурологи пугают, что расслабляться не стоит: угрозы в техно-будущем будут исходить не от боевых роботов.
Сергей Малков, футуролог, профессор факультета глобальных процессов МГУ: «Будет тотальная замена профессий. Промышленность, сельское хозяйство, строительство».
Роботы займут даже руководящие посты. Что из этого выйдет, решили выяснить в небольшой IT-компании, передав на месяц управление сотрудниками программе. Производительность повысилась, но людей машина не жалела. А одного работника компьютер вообще уволил. Хорошо, что это был лишь эксперимент.
В группе риска оказались водители. Этой зимой сотрудникам НАМИ пришлось привыкать к такому зрелищу: автобус тихо ездит сам по себе по институтским дорожкам. В США первая фура в беспилотном режиме уже доставила груз за 200 километров. В кабине пока еще находился страхующий робота человек.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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