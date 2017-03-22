«Пиратство победило»: наследники Стругацих опубликовали в Интернете все их произведения

Сегодня на официальном сайте братьев Стругацких появилась новость, фантастически обрадовавшая их поклонников. Наследники знаменитых писателей выложили в свободный доступ все их произведения, включая ранее неопубликованные тексты. Свое решение они объяснили тем, что просто устали бороться с пиратством.

Братья Стругацкие оставили около 50 произведений, которыми все зачитывались в Советском Союзе и продолжают восхищаться в наши дни. Некоторые бестселлеры Стругацких были с успехом экранизированы. «Сталкер» Тарковского по книге «Пикник на обочине», культовый новогодний фильм «Чародеи» по мотивам повести-сказки «Понедельник начинается в субботу», а также «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Отель у погибшего альпиниста».



По российскому законодательству, после смерти авторов исключительное право на произведения действует 70 лет, а потом становится общественным достоянием. В 2014 году наследники писателей решили убрать книги из свободного доступа, рекомендовав приобретать их в официальных интернет-магазинах. Сейчас же пересмотрели свое решение, видя «несправедливость», когда одни платят, а другие нет.



Андрей Стругацкий, сын Бориса Стругацкого: «В одной старой песенке пелось: „И в борьбе с зеленым змием побеждает змий!“ Вот так и у нас: попытались мы бороться с пиратством в Интернете, но пиратство, увы, победило. Законопослушные сайты выполнили нашу просьбу, но, к сожалению, существуют еще мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных, и одолеть их, увы, совершенно невозможно…»



Решение детей писателей Андрея Борисовича и Марии Аркадьевны несомненно порадует тех, кто принципиально не пользуется сомнительными сайтами. Теперь на официальной странице Стругацких можно скачать любое их лицензированное произведение, в том числе неопубликованное.



В последнее время российские власти усилили борьбу с пиратством в Интернете. Заблокированы несколько книжных сайтов и их зеркальные копии. Тем не менее, желающий обойти запреты всегда найдет в Сети множество лазеек и альтернатив, справиться с которыми по суду жизни не хватит.



Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

