Город на Неве вошел в туристический топ-25

Петербург признан одним из лучших туристических направлений мира.

Рейтинг туристической привлекательности составили специалисты популярного интернет-сервиса. В перечень также вошли Рим, Париж и Нью-Йорк. Петербург занял 14-ю позицию из 25.



В первую очередь, путешественникам рекомендуют посетить Спас на крови, Эрмитаж и Большой дворец в Петергофе. При этом кратковременного визита будет явно недостаточно. Эксперты подобрали в городе почти три тысячи вариантов времяпрепровождения.



Это и посещение музеев, и осмотр достопримечательностей, и различные экскурсии. Кстати, помимо культуры Петербурга эксперты интернет-портала оценили и так называемую ночную жизнь города.