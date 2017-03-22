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  • 22.03, 20:54
    Город на Неве вошел в туристический топ-25. Санкт-Петербург, рейтинги, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Город на Неве вошел в туристический топ-25

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    Город на Неве вошел в туристический топ-25

    Город на Неве вошел в туристический <nobr>топ-25</nobr>

      Петербург признан одним из лучших туристических направлений мира.

      Рейтинг туристической привлекательности составили специалисты популярного интернет-сервиса. В перечень также вошли Рим, Париж и Нью-Йорк. Петербург занял 14-ю позицию из 25.

      В первую очередь, путешественникам рекомендуют посетить Спас на крови, Эрмитаж и Большой дворец в Петергофе. При этом кратковременного визита будет явно недостаточно. Эксперты подобрали в городе почти три тысячи вариантов времяпрепровождения.

      Это и посещение музеев, и осмотр достопримечательностей, и различные экскурсии. Кстати, помимо культуры Петербурга эксперты интернет-портала оценили и так называемую ночную жизнь города.

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