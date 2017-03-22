Госдума поддержала ужесточение наказания для фанатов-хулиганов

Особо буйным футбольным фанатам удвоят наказание за грубое нарушение порядка на стадионах. Госдума во втором чтении одобрила соответствующие поправки.
Их штрафуют, сажают на 15 суток, а они все равно продолжают бегать по полю, бросать бананы в легионеров и взрывать петарды на трибунах. Спортивные фанаты -особая каста, к которой нужен особый подход, считают российские силовики. И предлагают ужесточить наказания за нарушение правил поведения на стадионах.
Сейчас хулиганов на стадионе штрафуют на сумму от 3 до 10 тысяч рублей или отправляют на обязательные работы. За повторную выходку, если она привела к приостановке или прекращению матча, штраф — до 15 тысяч рублей или арест на 15 суток. Плюс — запрет на посещение официальных спортивных соревнований на срок до 7 лет. Это наказание авторы законопроекта предлагают теперь применять в случае любого рецидива даже если он никак не повлиял на ход матча. А вот если болельщик создал угрозу жизни окружающих — пиротехнику, например, взорвал или сделал что-то и игру пришлось прервать — верхнюю планку штрафа для него предлагают поднять до 20 тысяч рублей. Ну и внести в «черный список» крупных спортивных мероприятий.
Отдельным пунктом в законопроекте прописаны меры наказания для иностранных болельщиков. Силовики считают, что России пора присоединиться к этой общемировой практике и выдворять иностранных хулиганов. А особо дерзким запретить въезд на территорию страны на время поведения официальных международных спортивных соревнований.
Если иностранный нарушитель давно проживает в России, то отношение к нему законопроект предполагает более лояльное. Не депортировать, а только штрафовать. Сумма, правда, выше — от 40 до 50 тысяч рублей.
Российские фанаты сравнивают предлагаемые меры с несправедливым пенальти — слишком уж жестоким им кажется наказание, например, за использование пиротехники, которую до сих пор умудряются проносить на трибуны несмотря на все запреты.
А вот депутаты, напротив, доводы МВД восприняли благодушно и в едином порыве приняли законопроект во втором чтении. В преддверии предстоящего Кубка Конфедераций и последующего чемпионата мира по футболу дополнительные стимулы вести себя на стадионе прилично фанатам не помешают, передает корреспондент Светлана Гордеева.
Сейчас хулиганов на стадионе штрафуют на сумму от 3 до 10 тысяч рублей или отправляют на обязательные работы. За повторную выходку, если она привела к приостановке или прекращению матча, штраф — до 15 тысяч рублей или арест на 15 суток. Плюс — запрет на посещение официальных спортивных соревнований на срок до 7 лет. Это наказание авторы законопроекта предлагают теперь применять в случае любого рецидива даже если он никак не повлиял на ход матча. А вот если болельщик создал угрозу жизни окружающих — пиротехнику, например, взорвал или сделал что-то и игру пришлось прервать — верхнюю планку штрафа для него предлагают поднять до 20 тысяч рублей. Ну и внести в «черный список» крупных спортивных мероприятий.
Отдельным пунктом в законопроекте прописаны меры наказания для иностранных болельщиков. Силовики считают, что России пора присоединиться к этой общемировой практике и выдворять иностранных хулиганов. А особо дерзким запретить въезд на территорию страны на время поведения официальных международных спортивных соревнований.
Если иностранный нарушитель давно проживает в России, то отношение к нему законопроект предполагает более лояльное. Не депортировать, а только штрафовать. Сумма, правда, выше — от 40 до 50 тысяч рублей.
Российские фанаты сравнивают предлагаемые меры с несправедливым пенальти — слишком уж жестоким им кажется наказание, например, за использование пиротехники, которую до сих пор умудряются проносить на трибуны несмотря на все запреты.
А вот депутаты, напротив, доводы МВД восприняли благодушно и в едином порыве приняли законопроект во втором чтении. В преддверии предстоящего Кубка Конфедераций и последующего чемпионата мира по футболу дополнительные стимулы вести себя на стадионе прилично фанатам не помешают, передает корреспондент Светлана Гордеева.
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