Историзм на грани фарса: в Петербурге репетируют новую версию «Маленьких трагедий»

В театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова готовятся к премьере. Режиссер Влад Фурман представит свою версию сценического прочтения «Маленьких трагедий» Пушкина.

По словам исполнителя одной из главных ролей Алексея Морозова, получилась постановка в лучших традициях европейского театра, но основанная на русской классике.



В «Каменном госте» актеры позволили себе шутить от имени самого Пушкина, у которого, как известно, не было проблем с женщинами. Ну почему кружку поклонников Лауры не подсветить предмет обожания фонариками от смартфонов и сделать с ней селфи?



В этих «Маленьких трагедиях» и не пытались заглянуть в Средневековье, хотя признаки его есть, несмотря на модные гаджеты и костюмы. Как отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков, в этой постановке старательно ушли от исторических привязок. У Влада Фурмана действие разворачивается, скорее, в ближайшем будущем, чем прошлом. Получилась некая антиутопия как злободневное высказывание о духовном апокалипсисе.



Влад Фурман, режиссер-постановщик: «Мы не придерживаемся определенного историзма. Мы в это играем. Сейчас модно делать именно так».



Свои Сальери, Донны Анны, Дон Гуаны и Командоры были во все времена. «Пир во время чумы» явно здесь преподносится как изоляция: всё извне — чума. На сцене зритель увидит не только человека в четырех ипостасях: рождении, любви, работе и смерти.



А еще руководствуясь ахматовским высказыванием о том, почему Пушкин поставил вопросы морали так грозно и резко, возможно, предприняли попытку сделать некое сценическое преувеличение на грани фарса. Это не маленькие, а большие трагедии нашего мира.