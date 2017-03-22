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  • 22.03, 20:54
    Историзм на грани фарса: в Петербурге репетируют новую версию «Маленьких трагедий». Пушкин, Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Историзм на грани фарса: в Петербурге репетируют новую версию «Маленьких трагедий»

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    Историзм на грани фарса: в Петербурге репетируют новую версию «Маленьких трагедий»

    Историзм на грани фарса: в Петербурге репетируют новую версию «Маленьких трагедий»

      В театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова готовятся к премьере. Режиссер Влад Фурман представит свою версию сценического прочтения «Маленьких трагедий» Пушкина.

      По словам исполнителя одной из главных ролей Алексея Морозова, получилась постановка в лучших традициях европейского театра, но основанная на русской классике.

      В «Каменном госте» актеры позволили себе шутить от имени самого Пушкина, у которого, как известно, не было проблем с женщинами. Ну почему кружку поклонников Лауры не подсветить предмет обожания фонариками от смартфонов и сделать с ней селфи?

      В этих «Маленьких трагедиях» и не пытались заглянуть в Средневековье, хотя признаки его есть, несмотря на модные гаджеты и костюмы. Как отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков, в этой постановке старательно ушли от исторических привязок. У Влада Фурмана действие разворачивается, скорее, в ближайшем будущем, чем прошлом. Получилась некая антиутопия как злободневное высказывание о духовном апокалипсисе.

      Влад Фурман, режиссер-постановщик: «Мы не придерживаемся определенного историзма. Мы в это играем. Сейчас модно делать именно так».

      Свои Сальери, Донны Анны, Дон Гуаны и Командоры были во все времена. «Пир во время чумы» явно здесь преподносится как изоляция: всё извне — чума. На сцене зритель увидит не только человека в четырех ипостасях: рождении, любви, работе и смерти.

      А еще руководствуясь ахматовским высказыванием о том, почему Пушкин поставил вопросы морали так грозно и резко, возможно, предприняли попытку сделать некое сценическое преувеличение на грани фарса. Это не маленькие, а большие трагедии нашего мира.

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