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  • 22.03, 16:21
    В Татарстане допросили подростков, смеявшихся над падавшей из окна женщиной. Татарстан, дети и подростки, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Татарстане допросили подростков, смеявшихся над падавшей из окна женщиной

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    В Татарстане допросили подростков, смеявшихся над падавшей из окна женщиной

    В Татарстане допросили подростков, смеявшихся над падавшей из окна женщиной

    В Татарстане допросили подростков, смеявшихся над падавшей из окна женщиной
    • Фото: Тореро /youtube.com

      • Полицейские установили подростков, которые снимали на видео и смеялись над пенсионеркой, которая из последних сил держалась за балкон.

      Инцидент произошел в городе Заинске 18 марта. 50-летняя женщина повисла на карнизе четвертого этажа многоэтажки. Однако подростки не только не откликнулись на крики пенсионерки, но и принялись снимать происходящее на свои телефоны и смеяться.

      В конце концов, пенсионерка сорвалась и упала. Только тогда подростки вызвали экстренные службы.

      Видео, снятое подростками, наделало много шума в Интернете. Изучили кадры и правоохранители, которые вычислили и вызвали подростков на допрос. Впрочем, как сообщает сайт «Комсомольской правды», привлекать равнодушных очевидцев к ответственности за «Оставление в опасности» или по другой статей не будут. По делу они могут проходить только как свидетели.

      Причиной ЧП стала семейная ссора. Во время конфликта с мужем женщина пригрозила, что покончит с собой, и вылезла за окно, однако попасть обратно уже не смогла.

      Сейчас пострадавшая пенсионерка находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Доведение до самоубийства».

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