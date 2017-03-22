В Татарстане допросили подростков, смеявшихся над падавшей из окна женщиной

Полицейские установили подростков, которые снимали на видео и смеялись над пенсионеркой, которая из последних сил держалась за балкон.
Инцидент произошел в городе Заинске 18 марта. 50-летняя женщина повисла на карнизе четвертого этажа многоэтажки. Однако подростки не только не откликнулись на крики пенсионерки, но и принялись снимать происходящее на свои телефоны и смеяться.
В конце концов, пенсионерка сорвалась и упала. Только тогда подростки вызвали экстренные службы.
Видео, снятое подростками, наделало много шума в Интернете. Изучили кадры и правоохранители, которые вычислили и вызвали подростков на допрос. Впрочем, как сообщает сайт «Комсомольской правды», привлекать равнодушных очевидцев к ответственности за «Оставление в опасности» или по другой статей не будут. По делу они могут проходить только как свидетели.
Причиной ЧП стала семейная ссора. Во время конфликта с мужем женщина пригрозила, что покончит с собой, и вылезла за окно, однако попасть обратно уже не смогла.
Сейчас пострадавшая пенсионерка находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Доведение до самоубийства».
В конце концов, пенсионерка сорвалась и упала. Только тогда подростки вызвали экстренные службы.
Видео, снятое подростками, наделало много шума в Интернете. Изучили кадры и правоохранители, которые вычислили и вызвали подростков на допрос. Впрочем, как сообщает сайт «Комсомольской правды», привлекать равнодушных очевидцев к ответственности за «Оставление в опасности» или по другой статей не будут. По делу они могут проходить только как свидетели.
Причиной ЧП стала семейная ссора. Во время конфликта с мужем женщина пригрозила, что покончит с собой, и вылезла за окно, однако попасть обратно уже не смогла.
Сейчас пострадавшая пенсионерка находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Доведение до самоубийства».
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