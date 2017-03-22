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  • 22.03, 19:24
    Елена Князева раскрыла участникам шоу «Ты супер!» секреты актерского мастерства. дети и подростки, знаменитости, кино, музыка и музыканты, Ты супер, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Елена Князева раскрыла участникам шоу «Ты супер!» секреты актерского мастерства

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    Елена Князева раскрыла участникам шоу «Ты супер!» секреты актерского мастерства

    Елена Князева раскрыла участникам шоу «Ты супер!» секреты актерского мастерства

    Елена Князева раскрыла участникам шоу «Ты супер!» секреты актерского мастерства

      За время существования проекта «Ты супер!» юные вокалисты усовершенствовали технику вокала. Теперь настало время освоить еще один необходимый для настоящего артиста навык — уверенно держаться на сцене. Урок актерского мастерства конкурсантам преподала актриса и певица Елена Князева.

      Елена Князева решила, что участников нужно немного раскрепостить при помощи простых упражнений, которые выполняют первокурсники актерских вузов. Получается не у всех и не сразу, но смешно становится каждому. Правда, смех — тоже часть упражнения.

      Валерия Шачнева, участница проекта «Ты супер!»: «Надо раскрепощаться на сцене. Не только чтобы просто лился голос, но еще чтобы еще движения какие-то были».

      Еще один тренинг позволяет понять, как артист чувствует своего партнера на сцене. Сначала нужно синхронно раскачаться, а потом по одному пытаться сесть на корточки. И сосед должен не дать упасть. Есть и упражнение на доверие. С его помощью можно проверить, кто кому друг на самом деле. Необходимо встать спиной к партнеру по сцене, закрыть глаза и начать падать.

      Анастасия Симоганова, участница проекта «Ты супер!»: «Я поняла, что надо быть более открытой, свободной на сцене, потому что я все время такая зажатая бываю».

      Для Елены Князевой этот визит — не столько попытка чему-то научить ребят, сколько возможность что-то взять от них — эмоциональность, открытость и непосредственность.

      Елена Князева, актриса: «Кто кого учил на самом деле? Я что-то рассказала свое и увидела столько нового!»

      Как передает корреспондент Анастасия Пак, когда все упражнения были выполнены и песни спеты, участники шоу «Ты супер!» решили продемонстрировать свои способности. Оказалось, что стихи они читают так же хорошо, как поют. Артистическими талантами могут блеснуть и маленькие поклонники конкурса. Им предлагается принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

      Приложения для iOS или Android позволяют быть в курсе новостей конкурса и голосовать за понравившихся участников. Все видео проекта доступны на YouTube, а также на странице «Ты супер!».

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