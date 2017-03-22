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  • 22.03, 14:51

    В правительстве поручили повысить цену на водку к 1 апреля

    3 комментария

    В правительстве поручили повысить цену на водку к 1 апреля

    В правительстве поручили повысить цену на водку к 1 апреля

    Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил подготовить приказ о повышении минимальной розничной цены водки к 1 апреля.

    Разработать приказ поручено Минфину. Увеличиться минимальная цена водки должна до 219 рублей.

    Как сообщает РИА Новости, именно эта цена была согласована с федеральными органами исполнительной власти.

    Отметим, что в настоящее время минимальная розничная стоимость водки составляет 190 рублей. При этом в начале февраля Минфин уже предлагал увеличить цену самой дешевой бутылки водки до 205 рублей.

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