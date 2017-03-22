В правительстве поручили повысить цену на водку к 1 апреля

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил подготовить приказ о повышении минимальной розничной цены водки к 1 апреля.
Разработать приказ поручено Минфину. Увеличиться минимальная цена водки должна до 219 рублей.
Как сообщает РИА Новости, именно эта цена была согласована с федеральными органами исполнительной власти.
Отметим, что в настоящее время минимальная розничная стоимость водки составляет 190 рублей. При этом в начале февраля Минфин уже предлагал увеличить цену самой дешевой бутылки водки до 205 рублей.
Как сообщает РИА Новости, именно эта цена была согласована с федеральными органами исполнительной власти.
Отметим, что в настоящее время минимальная розничная стоимость водки составляет 190 рублей. При этом в начале февраля Минфин уже предлагал увеличить цену самой дешевой бутылки водки до 205 рублей.
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