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  • 22.03, 14:51
    Верховный суд оставил в силе приговор бывшей студентке МГУ Карауловой. Исламское государство, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Верховный суд оставил в силе приговор бывшей студентке МГУ Карауловой

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    Верховный суд оставил в силе приговор бывшей студентке МГУ Карауловой

    Верховный суд оставил в силе приговор бывшей студентке МГУ Карауловой

      Сегодня Верховный суд России признал законным приговор Варваре Карауловой (Александры Ивановой). Ранее бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенной в России группировке «Исламское государство». Таким образом, приговор вступил в законную силу, в ближайшее время Караулову отправят к месту отбывания наказания.

      Защита осужденной намерена и дальше добиваться отмены приговора.

      Сергей Бадамшин, адвокат: «Мы дождемся апелляционного определения, после тщательного ознакомления с которым будем дальше приговор обжаловать. Кроме того, есть позиция для обжалования приговора в Европейском суде по правам человека».

      По словам Бадамшина, на рассмотрении в Страсбургском суде находится жалоба на необоснованное содержание Карауловой под стражей. Другой адвокат, Илья Новиков, заявил, что считает решение Верховного суда необоснованным.

      Илья Новиков, адвокат: «Любить террориста и хотеть выйти замуж за террориста — это еще не значит быть террористом».

      Варвара Караулова, которая после смены имени стала Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГИЛ. Студентка второго курса МГУ тайком от родителей улетела в Стамбул. Там ее задержали вместе с другими россиянами, которые пытались переправиться в Сирию.

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