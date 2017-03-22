Верховный суд оставил в силе приговор бывшей студентке МГУ Карауловой

Сегодня Верховный суд России признал законным приговор Варваре Карауловой (Александры Ивановой). Ранее бывшую студентку МГУ осудили на 4,5 года лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенной в России группировке «Исламское государство». Таким образом, приговор вступил в законную силу, в ближайшее время Караулову отправят к месту отбывания наказания.
Защита осужденной намерена и дальше добиваться отмены приговора.
Сергей Бадамшин, адвокат: «Мы дождемся апелляционного определения, после тщательного ознакомления с которым будем дальше приговор обжаловать. Кроме того, есть позиция для обжалования приговора в Европейском суде по правам человека».
По словам Бадамшина, на рассмотрении в Страсбургском суде находится жалоба на необоснованное содержание Карауловой под стражей. Другой адвокат, Илья Новиков, заявил, что считает решение Верховного суда необоснованным.
Илья Новиков, адвокат: «Любить террориста и хотеть выйти замуж за террориста — это еще не значит быть террористом».
Сергей Бадамшин, адвокат: «Мы дождемся апелляционного определения, после тщательного ознакомления с которым будем дальше приговор обжаловать. Кроме того, есть позиция для обжалования приговора в Европейском суде по правам человека».
По словам Бадамшина, на рассмотрении в Страсбургском суде находится жалоба на необоснованное содержание Карауловой под стражей. Другой адвокат, Илья Новиков, заявил, что считает решение Верховного суда необоснованным.
Илья Новиков, адвокат: «Любить террориста и хотеть выйти замуж за террориста — это еще не значит быть террористом».
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