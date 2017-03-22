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  • 22.03, 14:51

    Украина попросила США о статусе основного союзника вне НАТО

    11 комментариев

    Украина попросила США о статусе основного союзника вне НАТО

    Украина попросила США о статусе основного союзника вне НАТО

    Верховная рада решила обратиться к Конгрессу США с просьбой заключить с Украиной двустороннее оборонное соглашение.

    За документ, который содержит призыв предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО, проголосовали 232 депутата.

    В пояснительной записке к постановлению указывается, что новый статус поможет «предотвратить разжигание большой войны в Европе», а также будет способствовать оснащению украинской армии современной военной техникой и оружием.

    При этом авторы документа отмечают, что Украине понадобится еще много времени для того, чтобы выполнить критерии НАТО, передает «Украинская правда».

    Анна Гопко, депутат Верховной рады: «Мы просим углубить двустороннее партнерство по безопасности между Украиной и США, мы хотим, чтобы Америка сделала Украину основным союзником США вне НАТО, потому что мы понимаем, что выполнить критерии НАТО: реформировать сектор безопасности и обороны — это еще долгий путь».

    Отметим, что еще в 2014 году Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины. В декабре 2015 года в ходе визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. А в феврале этого года Порошенко заявил о намерении провести на Украине референдум по вопросу вступления в страны в НАТО.

    Впрочем, в Альянсе не раз говорили, что пока не ждут Украину в НАТО. Так, генсек Йенс Столтенберг отмечал, что Украине понадобятся годы для того, чтобы завершить необходимые реформы, после которых можно будет подавать заявку на вступление в НАТО.

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