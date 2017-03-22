Госдума ограничила денежные переводы на Украину

Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий запрет на денежные переводы на Украину через иностранные системы.
В документе указывается, что том случае, если другое государство решило помешать работе платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Эта норма будет распространяться только на денежные переводы, проходящие без открытия банковского счета, передает ТАСС.
При этом авторы закона отметили, что он направлен на устранение негативных последствий запрета, введенного украинскими властями в отношении российских платежных систем в октябре 2016 года.
Положения закона вступят в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Отметим, что такой способ обхода украинских санкций ранее предлагали представители российских платежных систем. Ведь при запрете иностранных платежных систем договариваться придется с российскими игроками.
При этом авторы закона отметили, что он направлен на устранение негативных последствий запрета, введенного украинскими властями в отношении российских платежных систем в октябре 2016 года.
Положения закона вступят в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Отметим, что такой способ обхода украинских санкций ранее предлагали представители российских платежных систем. Ведь при запрете иностранных платежных систем договариваться придется с российскими игроками.
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