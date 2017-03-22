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  • 22.03, 13:19

    Диана Гурцкая почувствовала улыбку маленькой участницы «Ты супер!»

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    Диана Гурцкая почувствовала улыбку маленькой участницы «Ты супер!»

    Диана Гурцкая почувствовала улыбку маленькой участницы «Ты супер!»

    Диана Гурцкая почувствовала улыбку маленькой участницы «Ты супер!»

    В ближайшую субботу, 25 марта, зрители НТВ познакомятся с новыми героями международного конкурса «Ты супер!», в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей.

    Для первого выступления 11-летняя Кристина Эрдыниева из Бурятии выбрала песню Sunny. Девочка, пережившая много печальных событий, вышла на сцену и подарила зрителям настоящее солнечное тепло. Маленькую конкурсантку с непростой судьбой приехала поддержать певица Диана Гурцкая, которая своим примером доказывает, что все трудности можно преодолеть и нет никаких ограничений для таланта.

    Диана Гурцкая, певица: «Мое солнышко, ты замечательно спела! У тебя сегодня случилась очень важная история — это красивая страница твоей биографии. Ты на одном из главных каналов страны, и я уверена, что уже есть твои зрители, твоя публика!».

    Гурцкая — не только певица, но и основательница благотворительного фонда «По зову сердца». За проект «Ты супер!» звезда поблагодарила телеканал НТВ.

    Диана Гурцкая: «Спасибо огромное за такой проект, спасибо за этот праздник музыки!»

    За кулисами Диана Гурцкая, обнимая девочку, попросила ее улыбнуться так, чтобы она почувствовала улыбку. И певица ощутила то же тепло, которая излучала юная вокалистка во время выступления.

    Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 25 марта, в 20:00. Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

    У маленьких зрителей шоу появилась возможность проявить свои артистические способности и вокальные данные и принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Оперативно узнавать новости конкурса и голосовать за понравившихся участников можно с помощью приложения для Android или iOS. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube.

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