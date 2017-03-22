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  • 22.03, 13:19
    На Сахалине начался суд по делу о крушении траулера «Дальний Восток». Сахалин, кораблекрушения, корабли и суда, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Сахалине начался суд по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

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    На Сахалине начался суд по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

    На Сахалине начался суд по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

      В городском суде Южно-Сахалинска сегодня начались слушания по делу о громкой катастрофе на воде. Речь идет о крушении траулера «Дальний Восток».

      Трагедия произошла в апреле 2015 года в Охотском море и унесла жизни 69 человек. По мнению следствия, виновниками являются руководители компании-судовладельца и чиновники «Росрыболовства».

      Материалы уголовного дела о гибели 69 человек поступили суд в конце 2016 года, а уже 12 января 2017 года начались предварительные слушания. Процесс решили проводить в Ольском районном суде Магаданской области, так как поселок Ямск Ольского района — ближайший населенным пунктом к месту крушения траулера. Защитники обвиняемых, представители потерпевших и областная прокуратура обжаловали это решение и настояли на том, чтобы суд проходил в Южно-Сахалинском городском суде.

      Материалы уголовного дела насчитывают 174 тома. Потерпевшими проходят 27 жителей Сахалинской области, 45 жителей Приморского края, 17 жителей других российских регионов и иностранцы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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