На Сахалине начался суд по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

В городском суде
Южно-Сахалинска сегодня начались слушания по делу о громкой катастрофе на воде. Речь идет о крушении траулера «Дальний Восток».
Трагедия произошла в апреле 2015 года в Охотском море и унесла жизни 69 человек. По мнению следствия, виновниками являются руководители компании-судовладельца и чиновники «Росрыболовства».
Материалы уголовного дела о гибели 69 человек поступили суд в конце 2016 года, а уже 12 января 2017 года начались предварительные слушания. Процесс решили проводить в Ольском районном суде Магаданской области, так как поселок Ямск Ольского района — ближайший населенным пунктом к месту крушения траулера. Защитники обвиняемых, представители потерпевших и областная прокуратура обжаловали это решение и настояли на том, чтобы суд проходил в Южно-Сахалинском городском суде.
Материалы уголовного дела насчитывают 174 тома. Потерпевшими проходят 27 жителей Сахалинской области, 45 жителей Приморского края, 17 жителей других российских регионов и иностранцы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
Материалы уголовного дела о гибели 69 человек поступили суд в конце 2016 года, а уже 12 января 2017 года начались предварительные слушания. Процесс решили проводить в Ольском районном суде Магаданской области, так как поселок Ямск Ольского района — ближайший населенным пунктом к месту крушения траулера. Защитники обвиняемых, представители потерпевших и областная прокуратура обжаловали это решение и настояли на том, чтобы суд проходил в Южно-Сахалинском городском суде.
Материалы уголовного дела насчитывают 174 тома. Потерпевшими проходят 27 жителей Сахалинской области, 45 жителей Приморского края, 17 жителей других российских регионов и иностранцы. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
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