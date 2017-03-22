На переправе в Приамурье под лед ушли три грузовика

При попытке пересечь реку Селемджа в Амурской области под лед провалились три автомобиля.
ЧП произошло накануне, 21 марта, вечером в устье реки. Под лед провалились две груженные лесом машины и вахтовый автомобиль — КамАЗ, ЗИЛ-131 и «Урал».
Как сообщает «Интерфакс», в грузовиках находились четыре человек. Их оперативно доставили на берег. От медицинской помощи они отказались.
Как сообщает «Интерфакс», в грузовиках находились четыре человек. Их оперативно доставили на берег. От медицинской помощи они отказались.
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