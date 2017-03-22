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  • 22.03, 11:49

    На переправе в Приамурье под лед ушли три грузовика

    1 комментарий

    На переправе в Приамурье под лед ушли три грузовика

    На переправе в Приамурье под лед ушли три грузовика

    При попытке пересечь реку Селемджа в Амурской области под лед провалились три автомобиля.

    ЧП произошло накануне, 21 марта, вечером в устье реки. Под лед провалились две груженные лесом машины и вахтовый автомобиль — КамАЗ, ЗИЛ-131 и «Урал».

    Как сообщает «Интерфакс», в грузовиках находились четыре человек. Их оперативно доставили на берег. От медицинской помощи они отказались.

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