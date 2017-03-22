Бывшего сахалинского губернатора Хорошавина суд оставил в СИЗО

Сахалинский суд сегодня решил оставить в следственном изоляторе
экс-губернатора региона Александра Хорошавина и его бывших подчиненных. Таким образом, суд оставил прежнюю меру пресечения для фигурантов дела о хищениях в особо крупном размере. Адвокаты просили о домашнем аресте.
Хорошавина 4 марта 2015 года задержали по подозрению во взяточничестве. Позже он был отстранен от должности в связи утратой доверия. Следствие по делу экс-главы региона длилось 2 года. Рассмотрение дела началось 6 марта этого года.
По версии правоохранителей, Хорошавин являлся организатором и лидером преступной группировки. За несколько лет он и его подчиненные получили взяток более чем на полмиллиарда рублей. Следствие считает, что экс-губернатор лично занимался поиском потенциальных взяткодателей, контролировал деятельность ОПГ и распоряжался деньгами от преступной деятельности.
По версии правоохранителей, Хорошавин являлся организатором и лидером преступной группировки. За несколько лет он и его подчиненные получили взяток более чем на полмиллиарда рублей. Следствие считает, что экс-губернатор лично занимался поиском потенциальных взяткодателей, контролировал деятельность ОПГ и распоряжался деньгами от преступной деятельности.
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