В Кирове пьяный безработный взял в заложники фельдшеров скорой помощи

Кировские полицейские задержали мужчину, который насильно удерживал в квартире двух фельдшеров скорой помощи.

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Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал женщинам-медикам ножом.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «В Кирове полицейские задержали находившегося с признаками алкогольного опьянения 39-летнего безработного мужчину, который насильно удерживал и угрожал ножом прибывшим по его вызову двум фельдшерам скорой помощи».



По словам представителя МВД, медики прибыли по вызову мужчины для оказания ему помощи после укуса собаки. Однако, вызвавший скорую хозяин квартиры неожиданно выхватил нож, начал угрожать фельдшерам и до приезда полицейских насильно удерживал женщин.



После сообщения об инциденте на место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые и обезвредили злоумышленника. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.