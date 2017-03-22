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  • 22.03, 10:17

    Россия поставит в Индию боевые фрегаты и вертолеты

    1 комментарий

    Россия поставит в Индию боевые фрегаты и вертолеты

    Россия поставит в Индию боевые фрегаты и вертолеты

    Россия и Индия планируют в текущем году заключить два контракта с Индией на поставку вертолетов и боевых кораблей.

    По словам директора по международному сотрудничеству госкорпорации Виктора Кладова, речь идет о поставках 48 вертолетов Ми-17В-5 и четырех фрегатов проекта 11356 по формуле 2+2. Другими словами, два боевых фрегата будут поставлены в Индию из России, и еще два — изготовлены в самой стране. Индийская сторона уже занимается выбором верфи для реализации проекта, добавил Кладов. По его мнению, контракт на производство в Индии двух фрегатов и аналогичную поставку из России удастся заключить уже в 2017 году, передает ТАСС.

    Кладов также пояснил, что два фрегата проекта 11356, строились для Черноморского флота Российской Федерации, но не были завершены, так как ряд предприятий Украины отказали в поставке двигателей.

    Вертолеты Ми-17-В5 представляют собой экспортный вариант Ми-8 и используются для выполнения как гражданских, так и военных задач. На вооружении ВВС Индии уже стоит около 150 подобных машин.

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