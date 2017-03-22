Россия поставит в Индию боевые фрегаты и вертолеты

Россия и Индия планируют в текущем году заключить два контракта с Индией на поставку вертолетов и боевых кораблей.
По словам директора по международному сотрудничеству госкорпорации Виктора Кладова, речь идет о поставках 48 вертолетов Ми-17В-5 и четырех фрегатов проекта 11356 по формуле 2+2. Другими словами, два боевых фрегата будут поставлены в Индию из России, и еще два — изготовлены в самой стране. Индийская сторона уже занимается выбором верфи для реализации проекта, добавил Кладов. По его мнению, контракт на производство в Индии двух фрегатов и аналогичную поставку из России удастся заключить уже в 2017 году, передает ТАСС.
Кладов также пояснил, что два фрегата проекта 11356, строились для Черноморского флота Российской Федерации, но не были завершены, так как ряд предприятий Украины отказали в поставке двигателей.
Вертолеты Ми-17-В5 представляют собой экспортный вариант Ми-8 и используются для выполнения как гражданских, так и военных задач. На вооружении ВВС Индии уже стоит около 150 подобных машин.
Кладов также пояснил, что два фрегата проекта 11356, строились для Черноморского флота Российской Федерации, но не были завершены, так как ряд предприятий Украины отказали в поставке двигателей.
Вертолеты Ми-17-В5 представляют собой экспортный вариант Ми-8 и используются для выполнения как гражданских, так и военных задач. На вооружении ВВС Индии уже стоит около 150 подобных машин.
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