В Барнауле шестилетний мальчик прыгнул с крыши сарая в сугроб и погиб

В Алтайском крае выясняют обстоятельства гибели маленького мальчика, которого нашли мертвым у заброшенного дома в куче снега.
Трагедия случилась в Октябрьском районе Барнаула 21 марта, но известно о ней стало только сегодня. В экстренные службы города поступила информация о найденном мертвом шестилетнем мальчике. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной гибели стал перелом шейных позвонков.
Предполагается, что ребенок гулял без присмотра взрослых и вместе с малолетними товарищами забрался на крышу надворной хозпостройки, стоящей во дворе нежилого дома. Желая показать свои физические возможности, мальчик прыгнул с крыши в снег, пытался в воздухе сделать сальто, упал головой в сугроб и сломал шею. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.
Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной гибели стал перелом шейных позвонков.
Предполагается, что ребенок гулял без присмотра взрослых и вместе с малолетними товарищами забрался на крышу надворной хозпостройки, стоящей во дворе нежилого дома. Желая показать свои физические возможности, мальчик прыгнул с крыши в снег, пытался в воздухе сделать сальто, упал головой в сугроб и сломал шею. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.
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