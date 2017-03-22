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  • 22.03, 10:17

    В Барнауле шестилетний мальчик прыгнул с крыши сарая в сугроб и погиб

    3 комментария

    В Барнауле шестилетний мальчик прыгнул с крыши сарая в сугроб и погиб

    В Барнауле шестилетний мальчик прыгнул с крыши сарая в сугроб и погиб

    В Алтайском крае выясняют обстоятельства гибели маленького мальчика, которого нашли мертвым у заброшенного дома в куче снега.

    Трагедия случилась в Октябрьском районе Барнаула 21 марта, но известно о ней стало только сегодня. В экстренные службы города поступила информация о найденном мертвом шестилетнем мальчике. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

    Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной гибели стал перелом шейных позвонков.

    Предполагается, что ребенок гулял без присмотра взрослых и вместе с малолетними товарищами забрался на крышу надворной хозпостройки, стоящей во дворе нежилого дома. Желая показать свои физические возможности, мальчик прыгнул с крыши в снег, пытался в воздухе сделать сальто, упал головой в сугроб и сломал шею. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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