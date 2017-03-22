«В шоке»: парламентариям Госдумы и ПАСЕ показали разрушенный Алеппо

Лично оценить ситуацию в Сирии приехали российские депутаты и парламентарии ПАСЕ. Политики из 6 стран прошли по улицам освобожденного Алеппо и своими глазами увидели, через что пришлось пройти местным жителям. До этого многие европейцы знали о происходившем в регионе только по публикациям в западных СМИ.

В Алеппо был создан отряд спецназа, прозванный «Альфа». Встреча представителей ПАСЕ — одна из самых первых задач, поставленных перед этим элитным подразделением. В нем собраны лучшие бойцы сирийской армии, которых тренировали российские инструкторы. Сегодня перед военными стоит сверхзадача — обеспечить безопасность представителей ПАСЕ и российских парламентариев, ведь восточные кварталы Алеппо до сих обстреливаются боевиками из минометов и установок «Град».



Техер Хабиб, командир подразделения: «Нас обучали так: если есть задача, которую не могут выполнить подразделения безопасности или наша армия, ее должны выполнить мы. И мы умрем, но сделаем все, что потребуется родине».



После поездки в Дамаск и встречи с президентом Сирии Башаром Асадом российских депутатов и их европейских коллег пригласили посетить Алеппо. В аэропорт этого города по-прежнему не летают рейсовые самолеты. До сих пор существует угроза, что боевики начнут обстреливать взлетную полосу из установок «Град». Многие европарламентарии лететь отказались, а российские депутаты, среди которых и олимпийские чемпионки Ирина Роднина и Светлана Журова, рискнули и под прикрытием российской военной полиции и спецподразделений сирийской армии отправились в недавно освобожденные районы.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в разрушенные восточные кварталы Алеппо представители ПАСЕ и российские депутаты решили выйти, чтобы своими глазами увидеть, что происходит на обычных улицах. Политики посетили полуразрушенную школу. Светлану Журову потрясла тяга сирийских детей к знаниям.



Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка: «Когда ты понимаешь, что здесь рядом смерть и дети. Это на контрасте. Мы были в школе. И вот рядом школа разрушенная. Сейчас немножко восстановили, там сидят ребята по 3 человека за каждой партой. При этом они улыбаются. Самое удивительное, что они в школе, учатся и понимают, что сейчас не бомбят».



Зашли парламентарии и в палатки уже легендарного в Алеппо хабаровского медицинского отряда особого назначения — того самого, где под обстрелами боевиков погибли две сотрудницы. Российские депутаты рады, что смогли убедить европейских коллег приехать в Алеппо. У тех словно пелена с глаз стала спадать.



Антонио Раци, сенатор верхней палаты итальянского парламента: «Абсолютно несправедливо отношение западных стран к происходящему в Сирии. Несколько дней назад в итальянском парламенте выступал католический епископ Алеппо. И никто ему не мог поверить, когда он рассказывал о том, что тут реально происходит. Сейчас я приехал и собственными глазами увидел, что он рассказывал нам правду. Я в шоке».



Российские парламентарии надеются, что визит в Алеппо позволит их коллегам из ПАСЕ по-новому взглянуть и на взаимоотношения с Сирией и Россией.