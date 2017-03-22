#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.03, 07:15

    Глава Пентагона обсудил с финским коллегой вопросы НАТО и «российскую агрессию»

    1 комментарий

    Глава Пентагона обсудил с финским коллегой вопросы НАТО и «российскую агрессию»

    Глава Пентагона обсудил с финским коллегой вопросы НАТО и «российскую агрессию»

    Министры обороны Финляндии и США встретились в Вашингтоне.

    Как сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, Джеймс Мэттис и Юсси Ниинистё обсудили отношения Финляндии с Североатлантическим альянсом и «российскую агрессию».

    Джефф Дэвис, официальный представитель Пентагона: «Министры обсудили российскую агрессию, отношения Финляндии с НАТО в качестве партнера с расширенными привилегиями, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности».

    Отношения НАТО с Россией обострились весной 2014 года, это произошло на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

    В конце декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что группировка Североатлантического альянса у российских границ за 10 лет увеличилась в 3 раза.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru