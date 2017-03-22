Глава Пентагона обсудил с финским коллегой вопросы НАТО и «российскую агрессию»

Министры обороны Финляндии и США встретились в Вашингтоне.

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Как сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, Джеймс Мэттис и Юсси Ниинистё обсудили отношения Финляндии с Североатлантическим альянсом и «российскую агрессию».



Джефф Дэвис, официальный представитель Пентагона: «Министры обсудили российскую агрессию, отношения Финляндии с НАТО в качестве партнера с расширенными привилегиями, а также двустороннее сотрудничество в области безопасности».



Отношения НАТО с Россией обострились весной 2014 года, это произошло на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.



В конце декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что группировка Североатлантического альянса у российских границ за 10 лет увеличилась в 3 раза.



