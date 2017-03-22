Чавушоглу: Турция и Россия восстановили отношения и работают вместе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Вашингтоне, заявил о преодолении разногласий с Россией.
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Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции: «С Россией мы преодолели наши разногласия. Сегодня наши отношения восстановлены, и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона».
Во время своего выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне, в качестве примера таких региональных проблем министр иностранных дел Турции назвал Сирию. При этом Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает «поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым», цитирует ТАСС.
Во время своего выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне, в качестве примера таких региональных проблем министр иностранных дел Турции назвал Сирию. При этом Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает «поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым», цитирует ТАСС.
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