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  • 22.03, 07:15

    Чавушоглу: Турция и Россия восстановили отношения и работают вместе

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    Чавушоглу: Турция и Россия восстановили отношения и работают вместе

    Чавушоглу: Турция и Россия восстановили отношения и работают вместе

    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Вашингтоне, заявил о преодолении разногласий с Россией.

    Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции: «С Россией мы преодолели наши разногласия. Сегодня наши отношения восстановлены, и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона».

    Во время своего выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне, в качестве примера таких региональных проблем министр иностранных дел Турции назвал Сирию. При этом Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает «поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым», цитирует ТАСС.

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