Адвокат семьи Магнитского выпал из окна вместе с ванной

Юрист Николай Горохов, представляющий интересы матери сотрудника инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, и главы фонда Уильяма Браудера, госпитализирован в тяжелом состоянии после несчастного случае на территории Новой Москвы.

Адвокат Николай Горохов был экстренно доставлен в Боткинскую больницу на вертолете, после падения с высоты в городе Троицк. Выяснилось, что адвокат вместе с рабочими пытался поднять джакузи на четвертый этаж этого дома, однако лебедка не выдержала. Горохов сорвался и упал с большой высоты вместе с ванной.



Мужчина получил множественные ушибы и переломы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.



По предварительным данным, происшествие произошло из-за несоблюдения техники безопасности и примитивной конструкции лебедки.



Очевидцы рассказали, что мужчина отказался от помощи рабочих, доставивших ему джакузи, и начал поднимать конструкцию при помощи лебедки, но у нее заклинило трос. А когда он полез по самодельным лесам, трос оборвался и мужчина, ванна и самодельные леса рухнули вниз.