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  • 22.03, 01:11
    Адвокат семьи Магнитского выпал из окна вместе с ванной. Магнитский, Москва, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Адвокат семьи Магнитского выпал из окна вместе с ванной

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    Адвокат семьи Магнитского выпал из окна вместе с ванной

    Адвокат семьи Магнитского выпал из окна вместе с ванной

    Адвокат семьи Магнитского выпал из окна вместе с ванной

      Юрист Николай Горохов, представляющий интересы матери сотрудника инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, и главы фонда Уильяма Браудера, госпитализирован в тяжелом состоянии после несчастного случае на территории Новой Москвы.

      Адвокат Николай Горохов был экстренно доставлен в Боткинскую больницу на вертолете, после падения с высоты в городе Троицк. Выяснилось, что адвокат вместе с рабочими пытался поднять джакузи на четвертый этаж этого дома, однако лебедка не выдержала. Горохов сорвался и упал с большой высоты вместе с ванной.

      Мужчина получил множественные ушибы и переломы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

      По предварительным данным, происшествие произошло из-за несоблюдения техники безопасности и примитивной конструкции лебедки.

      Очевидцы рассказали, что мужчина отказался от помощи рабочих, доставивших ему джакузи, и начал поднимать конструкцию при помощи лебедки, но у нее заклинило трос. А когда он полез по самодельным лесам, трос оборвался и мужчина, ванна и самодельные леса рухнули вниз.

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