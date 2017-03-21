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  • 22.03, 01:11

    Российский танкер останется в порту Барселоны до выяснения причин столкновения с траулером

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    Российский танкер останется в порту Барселоны до выяснения причин столкновения с траулером

    Российский танкер останется в порту Барселоны до выяснения причин столкновения с траулером

    Власти Испании временно задержали российский танкер, столкнувшийся накануне в порту Барселоны с испанским траулером, который в результате затонул.

    В испанской службе спасения на море сообщили, что российский танкер «Мидволга-2», который накануне у побережья Барселоны столкнулся с рыболовецким траулером, останется в порту выяснения причин происшествия.

    Сообщение гражданской гвардии Каталонии: «Мы расследуем инцидент, но к настоящему моменту точно неизвестно, какова причина столкновения. У команды российского судна взяты показания в качестве свидетелей. Моряки, которые находились на испанском судне и были спасены, сейчас в больнице и пока не в состоянии давать показания».

    В правоохранительных органах Испании добавили, что пока еще слишком рано говорить о причинах столкновения, будут расследованы все версии причин кораблекрушения, цитирует ТАСС.

    Столкновение российского танкера с испанским траулером произошло в понедельник около 17:30 по московскому времени приблизительно в трех километрах от Барселоны. Траулер затонул. Два человека были спасены, они госпитализированы. Еще два рыбака пропали без вести.

    Затонувшее судно уже обнаружено. Предполагается, что в среду его обследуют с помощью беспилотного подводного аппарата.

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