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  • 21.03, 23:40

    Кировчанин скрывался в землянке от уплаты алиментов с 2013 года

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    Кировчанин скрывался в землянке от уплаты алиментов с 2013 года

    Кировчанин скрывался в землянке от уплаты алиментов с 2013 года

    Судебные приставы задержали жителя Кирова, находившегося в розыске с 2013 года за неуплату алиментов и задолжавшего более 1,5 млн рублей.

    В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов установили, что скрывавшийся от выплаты алиментов мужчина задолжал детям более 1,5 млн рублей.

    Сообщение пресс-службы УФССП по Кировской области: «Гражданин 1976 года рождения находился в розыске с 2013 года. Проживая в сооруженной собственными силами землянке, он зарабатывал на пропитание сбором и сдачей металлолома. Мужчина задолжал по алиментам своим сыну и дочери более 1,5 млн рублей и все это время не отмечался в Уголовно-исполнительной инспекции».

    Приставы выяснили, что мужчина отказался содержать детей и копил деньги на приобретение гаражного бокса под жилье. В настоящее время задержанный арестован на 20 суток, пишет ТАСС.

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