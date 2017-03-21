Кировчанин скрывался в землянке от уплаты алиментов с 2013 года

Судебные приставы задержали жителя Кирова, находившегося в розыске с 2013 года за неуплату алиментов и задолжавшего более 1,5 млн рублей.
В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов установили, что скрывавшийся от выплаты алиментов мужчина задолжал детям более 1,5 млн рублей.
Сообщение пресс-службы УФССП по Кировской области: «Гражданин 1976 года рождения находился в розыске с 2013 года. Проживая в сооруженной собственными силами землянке, он зарабатывал на пропитание сбором и сдачей металлолома. Мужчина задолжал по алиментам своим сыну и дочери более 1,5 млн рублей и все это время не отмечался в Уголовно-исполнительной инспекции».
Приставы выяснили, что мужчина отказался содержать детей и копил деньги на приобретение гаражного бокса под жилье. В настоящее время задержанный арестован на 20 суток, пишет ТАСС.
Сообщение пресс-службы УФССП по Кировской области: «Гражданин 1976 года рождения находился в розыске с 2013 года. Проживая в сооруженной собственными силами землянке, он зарабатывал на пропитание сбором и сдачей металлолома. Мужчина задолжал по алиментам своим сыну и дочери более 1,5 млн рублей и все это время не отмечался в Уголовно-исполнительной инспекции».
Приставы выяснили, что мужчина отказался содержать детей и копил деньги на приобретение гаражного бокса под жилье. В настоящее время задержанный арестован на 20 суток, пишет ТАСС.
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