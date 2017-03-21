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  • 21.03, 22:09

    Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с дочками

    2 комментария

    Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с дочками

    Глава МВД Франции подал в отставку <nobr>из-за</nobr> скандала с дочками

    Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру принял решение покинуть свой пост.

    Уйти в отставку министр решил на фоне новостей о том, что финансовая прокуратура открыла в отношении него предварительное расследование.

    Серьезные вопросы к главе МВД возникли из-за работы его дочерей. Они числились его помощницами в Национальном собрании с 2009 по 2016 годы и получали зарплату, хотя в то время еще учились в лицее.

    Как сообщает «Интерфакс», новым руководители МВД Франции стал Матьяс Фекль.

    Надо сказать, что ранее в центре подобного скандала оказался кандидат в президенты от республиканцев Франсуа Фийон. Политика обвинили в том, что его супруга Пенелопа на протяжении многих лет фиктивно работала помощницей мужа в Национальном собрании и получала зарплату.

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