Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с дочками

Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру принял решение покинуть свой пост.
Уйти в отставку министр решил на фоне новостей о том, что финансовая прокуратура открыла в отношении него предварительное расследование.
Серьезные вопросы к главе МВД возникли из-за работы его дочерей. Они числились его помощницами в Национальном собрании с 2009 по 2016 годы и получали зарплату, хотя в то время еще учились в лицее.
Как сообщает «Интерфакс», новым руководители МВД Франции стал Матьяс Фекль.
Надо сказать, что ранее в центре подобного скандала оказался кандидат в президенты от республиканцев Франсуа Фийон. Политика обвинили в том, что его супруга Пенелопа на протяжении многих лет фиктивно работала помощницей мужа в Национальном собрании и получала зарплату.
Серьезные вопросы к главе МВД возникли из-за работы его дочерей. Они числились его помощницами в Национальном собрании с 2009 по 2016 годы и получали зарплату, хотя в то время еще учились в лицее.
Как сообщает «Интерфакс», новым руководители МВД Франции стал Матьяс Фекль.
Надо сказать, что ранее в центре подобного скандала оказался кандидат в президенты от республиканцев Франсуа Фийон. Политика обвинили в том, что его супруга Пенелопа на протяжении многих лет фиктивно работала помощницей мужа в Национальном собрании и получала зарплату.
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