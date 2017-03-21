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  • 21.03, 22:09
    Путин обсудил с главой Южной Осетии вопросы безопасности и сотрудничества. Путин, Южная Осетия, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин обсудил с главой Южной Осетии вопросы безопасности и сотрудничества

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    Путин обсудил с главой Южной Осетии вопросы безопасности и сотрудничества

    Путин обсудил с главой Южной Осетии вопросы безопасности и сотрудничества

      Сегодня президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Южной Осетии Леонидом Тибиловым, в ходе которых главы двух государств обсудили вопросы безопасности и сотрудничества.

      Российский президент и глава Южной Осетии обсудили вопросы российско-югоосетинского сотрудничества. Еще в 2015 году Москва и Цхинвал подписали Договор о союзничестве. И сейчас продолжают его укреплять. Речь идет, например, о том, чтобы принимать граждан республики на службу в Российскую армию.

      Владимир Путин: «Мы развиваем наши отношения на основе базового нашего договора, и подписаны еще документы по секторальным направлениям. В целом все реализуется. Мы довольны тем, что ситуация в вашей стране стабилизировалась, можно сказать. Наряду с вопросами безопасности, повышения обороноспособности, конечно, на повестке дня прежде всего вопросы социально-экономического характера, повышения жизненного уровня людей».

      Путин также пожелал Тибилову удачи на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в Южной Осетии 9 апреля.

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