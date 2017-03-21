В Варшаве осквернили захоронение советских солдат

Неизвестные нанесли рисунки в виде крестов и звезд Давида между ними при входе в мемориал.
Вандалы осквернили кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Посольство РФ обратилось к местным властям привести кладбище в порядок и наказать виновных.
Никита Маркелов, официальный представитель посольства РФ в Польше: «Посольство выражает свое возмущение очередным случаем осквернения мемориального кладбища советских воинов-освободителей в Варшаве. В связи с этим посольство обратилось к польским властям с настоятельными призывом незамедлительно устранить последствия действий вандалов и привести кладбище в надлежащий вид, а также принять меры по установлению и наказанию виновных».
По данным российского посольства, оскорбительные рисунки до сих пор не стерты.
На советском военно-мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной Армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах, сообщает РИА Новости.
Никита Маркелов, официальный представитель посольства РФ в Польше: «Посольство выражает свое возмущение очередным случаем осквернения мемориального кладбища советских воинов-освободителей в Варшаве. В связи с этим посольство обратилось к польским властям с настоятельными призывом незамедлительно устранить последствия действий вандалов и привести кладбище в надлежащий вид, а также принять меры по установлению и наказанию виновных».
По данным российского посольства, оскорбительные рисунки до сих пор не стерты.
На советском военно-мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной Армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах, сообщает РИА Новости.
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