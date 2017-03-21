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  • 21.03, 22:09

    В Варшаве осквернили захоронение советских солдат

    2 комментария
    В Варшаве осквернили захоронение советских солдат

    В Варшаве осквернили захоронение советских солдат

    В Варшаве осквернили захоронение советских солдат
  • Фото: poland.mid.ru

    • Неизвестные нанесли рисунки в виде крестов и звезд Давида между ними при входе в мемориал.

    Вандалы осквернили кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Посольство РФ обратилось к местным властям привести кладбище в порядок и наказать виновных.

    Никита Маркелов, официальный представитель посольства РФ в Польше: «Посольство выражает свое возмущение очередным случаем осквернения мемориального кладбища советских воинов-освободителей в Варшаве. В связи с этим посольство обратилось к польским властям с настоятельными призывом незамедлительно устранить последствия действий вандалов и привести кладбище в надлежащий вид, а также принять меры по установлению и наказанию виновных».

    По данным российского посольства, оскорбительные рисунки до сих пор не стерты.

    На советском военно-мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 21468 солдат Первого белорусского фронта Красной Армии, погибших при освобождении Варшавы в 1944–1945 годах, сообщает РИА Новости.

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