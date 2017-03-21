Медведев назначил главой Росмолодежи Александра Бугаева

На сайте кабмина сообщается о назначении нового главы Росмолодежи.
Александр Бугаев сменил Сергея Поспелова на посту руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Приказ о назначении подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Сергей Поспелов был освобожден от должности в октябре 2016 года в связи с переходом в Госдуму, он стал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы. До назначения Поспелова Росмолодежь временно возглавлял первый заместитель руководителя Алексей Паламарчук, передает РИА Новости.
Сергей Поспелов был освобожден от должности в октябре 2016 года в связи с переходом в Госдуму, он стал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы. До назначения Поспелова Росмолодежь временно возглавлял первый заместитель руководителя Алексей Паламарчук, передает РИА Новости.
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