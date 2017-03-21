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  • 21.03, 22:09

    Медведев назначил главой Росмолодежи Александра Бугаева

    1 комментарий
    Медведев назначил главой Росмолодежи Александра Бугаева

    Медведев назначил главой Росмолодежи Александра Бугаева

    Медведев назначил главой Росмолодежи Александра Бугаева
  • Фото: molgvardia.ru

    • На сайте кабмина сообщается о назначении нового главы Росмолодежи.

    Александр Бугаев сменил Сергея Поспелова на посту руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Приказ о назначении подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

    Сергей Поспелов был освобожден от должности в октябре 2016 года в связи с переходом в Госдуму, он стал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы. До назначения Поспелова Росмолодежь временно возглавлял первый заместитель руководителя Алексей Паламарчук, передает РИА Новости.

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