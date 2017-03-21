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  • 21.03, 22:09
    Путин провел рабочие встречи с муфтием России Таджуддином и секретарем СНГ Лебедевым. Путин, СНГ, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин провел рабочие встречи с муфтием России Таджуддином и секретарем СНГ Лебедевым

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    Путин провел рабочие встречи с муфтием России Таджуддином и секретарем СНГ Лебедевым

    Путин провел рабочие встречи с муфтием России Таджуддином и секретарем СНГ Лебедевым

      Сегодня президент России Владимир Путин провел несколько важных встреч. Глава государства беседовал с муфтием России Таджуддином и исполнительным секретарем СНГ Лебедевым.

      Президент встретился с Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь шла о деятельности мусульманского сообщества страны.

      Помимо этого, Путин принял исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева. Обсуждали подготовку к предстоящим заседаниям высших органов Содружества.

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