Путин провел рабочие встречи с муфтием России Таджуддином и секретарем СНГ Лебедевым

Сегодня президент России Владимир Путин провел несколько важных встреч. Глава государства беседовал с муфтием России Таджуддином и исполнительным секретарем СНГ Лебедевым.

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Президент встретился с Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь шла о деятельности мусульманского сообщества страны.



Помимо этого, Путин принял исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева. Обсуждали подготовку к предстоящим заседаниям высших органов Содружества.



