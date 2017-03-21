ДНР: в Донбасс прибыли украинские «Ведьмы»

В ДНР заявили, что в район Артёмовска переброшена женская снайперская группа.
Как сообщил представитель минобороны ДНР Эдуард Басурин, у линии соприкосновения в Донбассе разведкой было замечено подразделение «Ведьмы». Оно входит в состав запрещенной националистической группировки «Правый сектор».
Также Басурин отметил, что украинские силовики продолжают обстреливать территорию ДНР. Под огонь танков и тяжелой артиллерии попали 17 населенных пунктов. В результате были повреждены детский сад, школа и около шести домов.
Всего в ДНР за сутки зафиксировали 59 нарушений режим прекращения огня со стороны Украины, передает Донецкое агентство новостей.
Также Басурин отметил, что украинские силовики продолжают обстреливать территорию ДНР. Под огонь танков и тяжелой артиллерии попали 17 населенных пунктов. В результате были повреждены детский сад, школа и около шести домов.
Всего в ДНР за сутки зафиксировали 59 нарушений режим прекращения огня со стороны Украины, передает Донецкое агентство новостей.
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